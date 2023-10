Turris- Virtus Francavilla: 1-3. Le parole di Villa: “Turris squadra con identità ben precisa, noi dovevamo soffrire.”

Sugli obiettivi: “Gli obiettivi restano quelli di inizio stagione. Abbiamo avuto una grande reazione oggi.”

Sulla sua espulsione: “C’è stato un piccolo malinteso sui cambi. C’è stata un po’ di confusione. Mi dispiace non essere in panchina Domenica col Sorrento.”

Sulla Turris: “La Turris è una squadra che ha un’identità ben precisa. Noi dovevamo soffrire e cercare nelle ripartenze. Lo sforzo in più che dovevamo fare era quello di ripartire.”