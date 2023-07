Turris – Ufficiale l’acquisto del difensore Maestrelli

La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Frosinone Calcio, il calciatore Alessio Maestrelli. Il difensore si lega alla nostra società fino al 30 giugno 2025 con opzione anche per l’anno successivo .

Maestrelli, nato a Roma il 28/04/2003, è stato uno dei pilastri della Primavera del Frosinone Calcio con cui ha svolto praticamente tutta la trafila del settore giovanile. Nell’ultima stagione ha disputato il campionato Primavera 2-B totalizzando 33 presenze con 2 reti all’attivo. Vanta anche una presenza in serie B nella stagione 2021-22 con la maglia del club frusinate. Alessio è il nipote di Tommaso Maestrelli, storico allenatore della Lazio dello scudetto 1973-74, ma anche del tecnico Giuseppe Materazzi e dell’ex difensore dell’Inter nonché campione del mondo 2006, Marco Materazzi.

Queste le dichiarazioni del nuovo acquisto: “Sono felice di aver sposato un progetto serio con una società seria come la Turris. Darò tutto me stesso per questa maglia provando a migliorarmi sempre in ogni allenamento. Voglio ripagare la fiducia della società che ha investito su di me ed anche del mister che mi ha voluto a Torre del Greco. Non vedo l’ora di iniziare. Dobbiamo fare il meglio per portare più gente possibile allo stadio cercando di creare il giusto entusiasmo. Un abbraccio a tutti i tifosi corallini”.