Turris – Ufficiale il ritorno di Esempio

La S.S. Turris Calcio comunica di aver tesserato il calciatore Stefano Esempio. Il jolly difensivo ha firmato un contratto annuale.

Esempio può definirsi a tutti gli effetti un corallino d’adozione avendo vestito la maglia rosso corallo dalla formazione giovanile fino alla Prima Squadra in un percorso professionale durato ben cinque stagioni nelle quali ha vestito anche i gradi di capitano. Nel 2020/21 si è aggiudicato l’importante premio agli Italian Sport Awards come miglior giovane esordiente nel girone C della Lega Pro.