Turris – Riapertura tribuna Strino, al via la campagna abbonamenti: i dettagli

La Asd Turris Calcio è lieta di comunicare che da domenica prossima in occasione di Turris – Ladispoli, riaprirà la Tribuna “Strino” dello stadio “Liguori”. La società corallina ha dunque ora l’opportunità di lanciare una campagna abbonamenti per le otto decisive gare che restano da calendario fino alla fine del campionato. Le tessere di abbonamento “CONQUISTIAMOLA” saranno disponibili da domani con i seguenti prezzi:

Tribuna 80 euro

Distinti 50 euro

Ridotti per Donne, Ragazzi nati dal 2002 al 2006 e over 65, 50 euro.

La società corallina precisa che per chi acquisterà la tessera, NON verrà indetta la giornata corallina e per chi acquisterà l’abbonamento ridotto o il biglietto singolo ridotto, dovrà OBBLIGATORIAMENTE presentare il documento di identità all’ingresso dello stadio. Accurati saranno i controlli in tal senso.

Contestualmente alla vendita delle tessere, ai botteghini del “Liguori” partirà la prevendita dei tagliandi per la gara Turris – Ladispoli in programma domenica 19 gennaio alle ore 14.30 ai seguenti prezzi:

Tribuna 13 euro

Distinti e ridotti 10 euro.

Ai botteghini domenica invece i prezzi saranno: Tribuna 15 euro.

Distinti e ridotti 12 euro.

Gli orari di apertura dei botteghini saranno i seguenti:

Giovedì 16 gennaio dalle ore 17.30 alle 20

Venerdì 17 gennaio dalle 17.30 alle 20. Sabato 18 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

Domenica 19 gennaio i botteghini saranno aperti dalle ore 11.

L’Ufficio stampa Asd Turris Calcio