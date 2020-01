Turris – Ladispoli 4-1 (12′ Alma, 53′ e 81′ Longo, 56′ Salvato, 94′ Aliperta): Corallini schiacciasassi, è poker al Liguori

Al 95′ termina la gara.

Al 94’ quarto gol con Aliperta direttamente da calcio di punizione.

Al 90′ concessi 5 minuti di recupero.

Al 85’ esce Sicari, entra Pallozzi.

All’82’ fuori Longo, in campo Prisco.

All’81’ la Turris cala il tris con Longo, che servito da Aliperta non sbaglia dalla sinistra.

Al 80’ fuori Francescangeli e dentro D’Aguanno.

Al 79’ fuori Celiento, dentro Sowe.

Al 78’ ammonito Colantoni.

Al 77’ conclusione di Aliperta, pallone alto.

Al 76’ cross di Celiento dalla sinistra, blocca il portiere.

Al 75’ cambio Turris, fuori Riccio e dentro Di Nunzio.

Al 74’ punizione dalla sinistra per la Turris, batte Celiento, libera la difesa.

Al 69’ Da Dalt mette al centro, il diretto avversario colpisce la sfera con il braccio, ma per l’arbitro si può continuare.

Al 66’ esce Alma, al suo posto Da Dalt.

Al 65’ fuori Palma e dentro Forte.

Al 62’ punizione dalla sinistra di Celiento, gran parata del portiere.

Al 61 ammoniti Longo e Salvato.

Al 59’ ospiti pericolosi con un colpo di testa di Pesce che finisce di poco fuori.

Al 56’ gli ospiti accorciano le distanze, corner dalla destra, Giannetti anticipa bene tutti e colpisce la traversa, sulla ribattuta Salvato insacca. Proteste dei corallini per il pallone che pare non abbia varcato la rete, azione da moviola.

Al 53’ raddoppio dei corallini, sugli sviluppi di un angolo, sponda di Riccio per Longo, che realizza il 2-0.

Al 50’ Turris in pressione offensiva, i corallini bene in fase di manovra, troppo leziosi in avanti.

Al 47’ occasione Turris, lancio dalle retrovie per Longo, l’attaccante corallino controlla e serve Palma che manda a lato.

Al 45′ inizia la ripresa.

Secondo tempo

Al 45′ finisce il primo tempo.

Al 44’ anglolo dalla sinistra per la Turris, libera la difesa ospite.

Al 41’ Longo controlla bene il pallone e prova una semirovesciata, pallone a lato.

Al 39’ Turris vicina al gol con Longo che di un soffio non batte il portiere.

Al 38’ di gioca tanto a centrocampo, molti errori da entrambe le parti e ritmi bassi.

Al 33’ fase di stallo della partita, i corallini abbassano i ritmi e amministrano il vantaggio.

Al 29’ occasionissima Turris con Celiento che raccoglie una palla corta in area di rigore ospite e prova la conclusione, pallone alto.

Al 28’ cross di Alma dalla destra, blocca l’estremo difensore ospite.

Al 25’ punizione dai 30 metri per il Ladispoli, sul pallone Luciani, il suo cross viene liberato da Aliperta.

Al 20’ si gioca tanto al Liguori con la Turris che cerca il 2-0 , gli ospiti si difendono bene.

Al 15’ conclusione di Longo dalla sinistra, blocca il portiere.

Al 12’ Turris in vantaggio, azione personale di Celiento che sulla sinistra salta il diretto avversario e mette al centro per Alma che realizza.

Al 9’ ancora ospiti pericolosi , Zucchi mette al centro per Sicari che in scivolata manda a lato.

All’8’ clamorosa occasione per il Ladispoli, i corallini si fanno sorprendere sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pallone arriva a Ramacci che con una conclusione scheggia la traversa.

Al 6’ punizione dalla destra di Aliperta che mette al centro, blocca il portiere.

Al 4’ angolo dalla sinistra Turris, Aliperta mette al centro, libera la difesa ospite.

Al 3’ è la Turris a fare la partita, i corallini coprono bene tutto il campo pressando gli ospiti quando sono in possesso di palla.

Al 1′ inizia la gara.

Primo tempo

FORMAZIONI UFFICIALI

TURRIS: Lonoce, Esposito, Esempio, Aliperta, Varchetta, Riccio, Fabiano, Palma, Longo, Alma, Celiento. A disp.: Piazza, Di Nunzio, Fibiano, D’Alessandro, Franco, Da Dalt, Prisco, Forte, Sowe. All. Fabiano

LADISPOLI: Salvato, Francescangeli, Zucchi, Ramacci, Giannetti, Salvato G., De Fato, Luciani, Pesce, Manoni, Sicari. A disp.: Mastropietro, Santoro, Monici, Manzari, D’Aguanno, Pallozzi, Galluzzo, Colantoni, Mazzarani. All. Zeoli