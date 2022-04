Turris – Potenza: 0-2. Le parole di Caneo: “Sono amareggiato, stiamo incontrando mille difficoltà”

Dopo l’ennesima sconfitta, ai microfoni si presenta il tecnico corallino Bruno Caneo.

“Sono amareggiato, stiamo incontrando mille difficoltà. Anche mentalmente siamo calati, è una cosa che non deve succedere”.

Sugli arbitri: “Ci mancano i punti di Avellino, dove c’era un rigore per noi e poi mancano anche i punti di Campobasso, dove anche lì l’arbitro ha sbagliato”.

Sui fischi dei tifosi: “Fanno male perché a noi piace avere il consenso della gente per ciò che si vede sul campo”.

Sulla faccenda Catania: “Dispiace perché è una società importante, però questo è il regolamento”.

Su Esempio: “Esempio sta bene, ma non ha ancora i 90 minuti”.

Su Santaniello: “Santaniello sta recuperando, bisogna aspettarlo”.