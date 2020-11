Turris – Potenza 0-2: Corallini ancora battuti tra le mura amiche

Cade per la seconda volta consecutiva la Turris in casa, contro un buon Potenza guidato da Capuano.

Primo tempo

Al 6′ primo squillo del Potenza con Viteritti che calcia da fuori area, palla a lato.

Al 9′ ci prova ancora il Potenza da fuori area con Volpe, palla fuori.

Al 39′ prima occasione per la Turris. Grande giocata di Franco, che di tacco serve Esempio in sovrapposizione, cross al centro, raccoglie Giannone che spara alto.

Al 44′ grandissima occasione per i padroni di casa con Da Dalt che riceve su lancio di Esempio, ma da posizione leggermente defilata calcia fuori.

Secondo tempo

Al 55′ vantaggio del Potenza con Cianci che raccoglie un cross e di testa spedisce in rete.

Al 66′ vicini al pareggio i padroni di casa con Rainone che dagli sviluppi di un corner colpisce a botta sicura, ma colpisce un suo compagno in fuorigioco.

Al 75′ rigore per gli ospiti. Va Cianci dal dischetto che non sbaglia.

Al 90′ la Turris ci prova con le ultime forze, cross di Loreto, Pandolfi va di testa, palla centrale e nessun problema di presa per Marchegiani.

Prestazione con poche luci da parte dei corallini, che cadono ancora in casa contro un buon Potenza. Per gli uomini di Fabiano si tratta della seconda sconfitta in campionato a differenza degli ospiti, che centrano la prima vittoria stagionale. Turris che resta dunque a 14 punti in classifica, con la partita contro il Palermo ancora da recuperare.