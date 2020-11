Turris – Potenza 0-2: Le parole di Fabiano, Colantonio e Capuano

Non fa altro che complimentarsi coi propri calciatori Capuano: “è stata una partita preparata bene, ho visto un Potenza compatto. È tutto merito dei ragazzi”.

Per quanto riguarda la situazione positivi, il neo allenatore del Potenza dice: “non abbiamo potuto fare il ritiro, abbiamo mangiato al campo, anche i ristoranti ci hanno rifiutato. Non ho potuto fare altro che motivare al meglio i ragazzi”.

Dopo un inizio spumeggiante degli ospiti, la Turris sembrava aver preso le redini del match, ma così non è stato. Ecco cosa ha detto in merito l’allenatore corallino: “abbiamo sofferto la loro fisicità nel primo tempo, potevamo fare qualcosina in più. Invece nella seconda frazione di gioco, ci sono stati degli episodi. Mi sono molto arrabbiato sul primo gol. Sapevamo che loro avrebbero cercato Cianci coi cross. Ero convinto che l’avremmo ripresa, ma il rigore ci ha uccisi. Faccio i complimenti agli avversari, aggiunge ancora Fabiano”. Sulla possibile cambio modulo prima del raddoppio risponde: “lo stavo per fare. Prima del rigore stavo per passare al 3-4-1-2. Accantoniamo questa partita, il bello di questo campionato è che si gioca sempre”, conclude Fabiano.

“Contenti dei nostri 14 punti, con ancora una partita da recuperare” ecco invece come esordisce il patron corallino Antonio Colantonio.

Sulla questione stadio si esprime il presidente dicendo: “mi preoccupa questa convenzione col comune. Dovremmo farci carico di tantissime spese. Non accetterò queste nuove condizioni per la convenzione. Sono molto preoccupato, aggiunge Colantonio, se ci fossero stati gli stadi aperti l’inadempienza del comune non ci avrebbe permesso di giocare.”