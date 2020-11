“Purtroppo, visto il periodo che stiamo attraversando, non è stato possibile essere presente alla cerimonia di oggi, non sapendo con congruo anticipo se ci fosse la possibilità di spostamenti tra le regioni. Vorrei ringraziare (appena possibile lo farò di persona) il signor Carlo Esposito per questa iniziativa in memoria di papà: Vincenzo Strino, “Portiere della Turris”.

La Turris era tutto per lui, come in una frase di un film di Totò “In questa casa si mangia pane e veleno”, a casa Strino si mangiava pane e Turris. E – credetemi – negli ultimi suoi anni è stato male più per le sorti della Turris che “per tutto il resto”. Pur di far parte di questa squadra, in tante occasioni ha rinunciato a tantissime cose, da squadre blasonate a categorie superiori: ci sarebbero da raccontare tantissime cose o episodi per descrivere il binomio Turris-Strino. E non si finirebbe mai.

Inoltre, vorrei ringraziare il presidente Antonio Colantonio e tutto il suo staff: dopo tanti anni stiamo rivivendo il calcio che meritano la Turris e la città di Torre del Greco. Papà, caratterialmente, era di poche parole, ma se oggi fosse qui con noi non avrebbe pronunciato altro che: “Grazie presidente!”.

Un abbraccio a tutti i tifosi corallini e… Forza Turris!”.

Guido Strino