Turris- Passi in avanti verso il nuovo assetto societario

“Ulteriori passi in avanti verso la Turris del futuro: il nuovo assetto societario prende forma con l’entrata in società di un prestigioso gruppo internazionale che sta per acquisire il 50% delle quote. Procedono speditamente e con serenità gli incontri tra le parti. Un lavoro così importante necessita la massima attenzione in ogni dettaglio. Orgogliosi di aver ricevuto tanto interesse rispetto a nuove collaborazioni, ringraziamo tutti e annunciamo che la scelta definitiva è fatta.

Manca poco all’ufficializzazione del nuovo assetto societario.”

Così la Società su Facebook