Lancio Ebike Sharing Torre del Greco,Mennella: “Progetto importante per la nostra città”

Lunedì 18 novembre alle ore 12.30 è stato inaugurato il servizio di noleggio biciclette cittadino peril Comune di Torre del Greco presso la stazione della Linea Circumvesuviana sita in Piazza della

Repubblica, alla presenza delle autorità e degli operatori che hanno informato la cittadinanza sul

funzionamento del nuovo sistema di trasporto.

Quella di Torre del Greco è la prima inaugurazione del servizio di eBike Sharing che sarà estesa

ad altri 13 comuni della linea circumvesuviana servita da EAV, mettendo a disposizione dei

cittadini un totale di 330 eBike in 67 stazioni virtuali.

Il progetto, che non ha costi per le municipalità coinvolte, è stato finanziato da EAV – Ente

Autonomo Volturno con i contributi ministeriali per la promozione della Sharing Mobility, ricevuti

attraverso la Regione Campania. EAV poi, a sua volta, ha affidato la gestione a VAIMOO (parte di

Angel Holding) attraverso un avviso pubblico.

Il nuovo progetto di mobilità urbana ha l’obiettivo di offrire ai cittadini dei comuni un sistema

integrato tra i servizi di trasporto pubblico locale operati da EAV e il nuovo bike sharing.

Un’opportunità unica per ridurre il traffico, disincentivare l’utilizzo dell’auto privata ed offrire

un’esperienza di trasporto sostenibile e accessibile ai cittadini dei comuni coinvolti.

Il piano tariffario VAIMOO, già particolarmente conveniente, grazie all’integrazione con EAV

prevede importanti scontistiche sull’utilizzo del servizio del bike sharing per gli utenti in

possesso di un titolo di viaggio EAV.

Tutte le informazioni sulle tariffe per utilizzare il servizio e il posizionamento delle stazioni sono

disponibili sul sito: https://torredelgreco.vaimoo.app/

A seguire le dichiarazioni delle autorità e dei rappresentanti delle società coinvolte e alcune foto.

Dichiarazioni

“Un progetto importante per la nostra città,” – ha commentato il Sindaco di Torre del Greco Avv. Luigi

Mennella –

“sia per decongestionare il traffico sia per migliorare la qualità di vita dei cittadini, a costo zero

per il Comune e che non ha richiesto nessuna installazione di manufatti o allacci ma semplicemente

l’installazione di segnaletica che consente la semplice e flessibile attivazione del servizio.

“EAV mette a disposizione della comunità un progetto di mobilità integrata treno-ebike, grazie a fondi

ministeriali con il coinvolgimento della Regione Campania.” dichiara il Dott. Umberto De Gregorio,

Presidente del CdA e DG dell’Ente Autonomo Volturno.

“L’intermodalità rappresenta il futuro della mobilità

e permette alle persone di muoversi in modo più veloce ed efficiente utilizzando sinergicamente più mezzi

di trasporto. È una occasione importante per tutti i comuni coinvolti nel progetto poiché lo sharing mobility

è una soluzione semplice ed efficace per muoversi in modo ecologico e salutare nelle aree urbane. Inoltre,

EAV per favorire questo progetto sperimentale ad un’utenza sempre maggiore ha stabilito di garantire a

tutti gli abbonati del TPL di ricevere scontistiche significative sugli abbonamenti per il servizio di sharing e

crediti sulle ore di consumo.”

“EAV sostiene con piacere la sfida promossa dalla Regione Campania e dal Ministero dei trasporti

relativamente al progetto di mobilità condivisa integrando il treno e i servizi di sharing mobility, migliorando

così la continuità fisica di un viaggio e la mobilità delle persone.” afferma l’Ing. Tommaso Esposito, RUP di

EAV. ”Tale progetto sperimentale ha una durata potenziale di cinque anni per analizzare lo sviluppo della

sharing mobility e delle relazioni di scambio con le stazioni ferroviarie, prevedendo scontistiche rilevanti per

tutti i nostri viaggiatori. I comuni coinvolti, lungo la tratta Napoli Sorrento, potranno così diventare centro

attrattivo di sharing mobility in cui la combinazione treno-ebike diviene occasione, ben integrati tra loro, e

alternativa sostenibile all’auto privata, con benefici sull’ambiente e sull’utilizzo dello spazio urbano.”

“Questo progetto crediamo sia un passo significativo per la regione Campania” afferma Matteo

Pertosa, CEO e fondatore di VAIMOO. “Siamo orgogliosi di farci promotori con EAV di una mobilità

multimodale, sostenibile ed inclusiva, collegando diverse città. Ci auguriamo che il servizio e le eBike 100%

Made in Italy vengano accolti con entusiasmo e rispetto, come già accaduto in diverse città della Puglia,

dell’Abruzzo e del Piemonte, così da poter pensare in futuro di espandere a sempre più città campane

questo servizio, offrendo così a residenti e turisti di questo bellissimo territorio un’esperienza di trasporto

sostenibile e accessibile.”