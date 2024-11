Torre del Greco – Installati in via Roma i 15 pannelli ricavati dai disegni degli studenti che hanno partecipato al concorso “Torre del Greco: le bellezze del territorio”

Ci sono il Vesuvio e il corallo, la basilica di Santa Croce e Villa delle Ginestre, il mare e il porto. Sono alcune delle prerogative della città viste con gli occhi dei ragazzi degli istituti comprensivi e superiori che hanno preso parte al concorso “Torre del Greco, le bellezze del territorio”. Alunni che hanno realizzato i disegni premiati da un’apposita giuria lo scorso mese di maggio e che ora vedono esposte – in una vera e propria mostra a cielo aperto – le loro opere. Come promesso all’epoca, infatti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie all’impegno dell’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e a quello profuso dall’ufficio guidato dalla dirigente Luisa Sorrentino, lo scorso fine settimana ha collocato negli appositi stalli posti su via Roma i quindici pannelli che riproducono i dipinti premiate durante il concorso. Opere realizzate per la scuola dell’infanzia dalla De Nicola-Sasso; per la primaria da Don Milani, Don Bosco-D’Assisi e Sauro-Morelli; per la secondaria di primo grado da Angioletti, Leopardi, Mazza-Colamarino, Falcone-Scauda e De Nicola-Sasso; per le superiori da De Bottis e Pantaleo.

Alla base dell’iniziativa c’era l’idea di “sensibilizzare le giovani generazioni a guardare, valorizzare e riscoprire le bellezze della propria città con occhi curiosi e stupiti”. Concetti che, secondo la giuria chiamata a valutare i singoli disegni, ha colto nel segno, visto che “l’impegno mostrato dai ragazzi è stato eccezionale ed è stato bello poter giudicare i loro elaborati, capaci di ‘fotografare’ alcuni spaccati caratteristici di Torre del Greco”.

“ I ragazzi rappresentano la nostra grande bellezza – le parole usate dal sindaco, Luigi Mennella – e ogni volta che l’assessore e l’ufficio promuovono iniziative rivolte in particolare agli alunni, posso constatare quanto sia importante il lavoro quotidiano compiuto da dirigenti scolastici e docenti”.

“ Siamo contenti del riscontro che ha ottenuto l’iniziativa – ha aggiunto l’assessore Sorrentino – e che ora permette ai ragazzi di poter vedere le loro opere esposte nei pannelli posti a via Roma. Siamo certi che anche per loro è una sensazione particolare”.