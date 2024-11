Buonajuto: ‘Alle scuole di Ercolano i 28mila euro del fondo per la tutela contro le aggressioni agli amministratori locali’

Un investimento sulla cultura della legalità è un investimento sul futuro del nostro Paese e, come Amministrazione Comunale di Ercolano, non vogliamo tirarci indietro. Lo facciamo da anni e continueremo a fare la nostra parte sempre.”

Con queste parole, Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci, ha annunciato l’approvazione in giunta comunale della delibera che destina i 28.236,19 euro ricevuti dal “Fondo per la legalità e la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori”.

Un finanziamento che lo Stato ha riversato nelle casse comunali a seguito di una serie di atti e intimidazioni nei confronti del sindaco e denunciate negli anni dal primo cittadino.

Come spiega lo stesso Buonajuto: “Nei prossimi mesi, di concerto con i dirigenti scolastici di Ercolano, metteremo in campo una serie di iniziative per promuovere la cultura della legalità, coinvolgendo gli alunni di ogni ordine e grado. Nello specifico, le risorse destinate al Comune dal Ministero dell’Interno saranno utilizzate per diffondere la lettura della Costituzione in alcune classi delle scuole pubbliche e paritarie del territorio. Il programma prevede anche la donazione di libri di testo che raccontano e spiegano la Costituzione italiana, oltre a una visita al Senato della Repubblica per discutere il tema della legalità come arma contro tutte le mafie.”

L’Osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali è stato istituito nel luglio 2015 ed è presieduto dal Ministero dell’Interno, con la partecipazione di qualificati rappresentanti dei Ministeri della Giustizia, dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Anci e dell’Upi.