Torre del Greco – Forum dei Giovani, c’è il rinnovo della convenzione per la sede

Firmata la nuova convenzione che regola l’utilizzo della sede del Forum dei Giovani di Torre del Greco. L’ente di rappresentanza giovanile continuerà a svolgere le proprie attività tra le mura della storica sede di Palazzo Baronale, inaugurata nel 2019 e intitolata ai quattro ragazzi scomparsi nel crollo del Ponte Morandi. Il nuovo documento, redatto dall’ufficio patrimonio e tributi, sotto la supervisione del dirigente Gennaro Russo, prevede una novità, introdotta in seguito a un’esplicita richiesta del Forum. Cambiano infatti gli orari di utilizzo della sede che resterà aperta, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 9:30 alle ore 20:00. Il sabato la sede resterà invece aperta dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Una novità rispetto al passato. Per anni, infatti, gli spazi destinati al Forum erano soggetti a una chiusura pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 15:00. Subirà quindi un netto miglioramento il servizio aula studio promosso dall’ente già da diversi anni. I giovani studenti potranno dunque restare all’interno della sede evitando di allontanarsi per l’orario di pranzo. Confermata la durata di due anni con rinnovo di altri due anni al buon esito delle attività svolte dal Forum. L’atto, firmato dal presidente Alfredo Izzo e dal dirigente Gennaro Russo, è già entrato in vigore. <<Grazie al dialogo costruttivo instaurato con l’ufficio patrimonio siamo riusciti a ottenere il rinnovo della convenzione, un risultato che conferma l’impegno dell’ufficio di presidenza, nonostante le previsioni di chi, in passato, ha avuto dei dubbi. Inoltre, la nostra richiesta di modifica degli orari è stata accolta, un cambiamento che risponde alle esigenze di centinaia di studenti che ogni giorno frequentano la nostra sede per usufruire del servizio aula studio>> – spiega l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani di Torre del Greco.