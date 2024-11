Napoli – Droga, arrestato 49enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti un 49enne originario della Tanzania irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Firenze, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si poi è allontanata frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato non senza difficoltà il prevenuto, trovandolo in possesso di 9 involucri di eroina del peso di circa 3 grammi, 8 pezzi di hashish del peso complessivo di 23 grammi circa e di 105 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.