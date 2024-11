Turris – Svolta sul fronte societario: lunedรฌ incontro per l’ingresso di nuovi soci

๐€๐ ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ข ๐ญ๐ข๐Ÿ๐จ๐ฌ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐“๐ฎ๐ซ๐ซ๐ข๐ฌ:

Oggi 15 novembre, dopo una serie di incontri positivi, la Ss Turris apre ufficialmente al futuro. Lunedรญ 18 nuovo incontro per completare il lavoro che porterรก l’entrata dei nuovi soci provenienti da un prestigioso gruppo internazionale nella Ss Turris al 50% del capitale sociale, a cui seguiranno tutte le pratiche burocratiche che condurranno all’ufficializzazione del nuovo assetto societario.

C’รฉ il massimo impegno da parte di tutto lo staff, della proprietรก attuale e dei nuovi soci per ottimizzare le forze e risorse al fine di garantire un proseguo di stagione degno per i tifosi corallini.

๐€๐›๐›๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ฎ๐ง ๐จ๐›๐ข๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž: ๐จ๐ง๐จ๐ซ๐š๐ซ๐ž ๐ฅ’๐Ÿ–๐ŸŽ๐ž๐ฌ๐ข๐ฆ๐จ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž๐š๐ง๐ง๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐“๐ฎ๐ซ๐ซ๐ข๐ฌ ๐ฆ๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ง๐๐จ๐œ๐ข ๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ๐š, ๐œ๐ฎ๐จ๐ซ๐ž, ๐š๐ง๐ข๐ฆ๐š ๐ž ๐ ๐š๐ฆ๐›๐ž ๐ž ๐ซ๐š๐ ๐ ๐ข๐ฎ๐ง๐ ๐ž๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ ๐ฆ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐จ ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ฌ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐ง๐จ๐ง ๐๐ข๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐œ๐š๐ง๐๐จ ๐ฆ๐š๐ข ๐๐š ๐๐จ๐ฏ๐ž ๐ฌ๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ญ๐ข. Non abbiamo mai detto che sarebbe stato facile, non abbiamo mai detto di non avere difficoltรก.

๐‘๐ข๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐๐š ๐ช๐ฎ๐ข ๐ฉ๐ž๐ซ ๐œ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐ข๐ง๐ฌ๐ข๐ž๐ฆ๐ž ๐ฎ๐ง ๐Ÿ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐จ ๐ฆ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ๐ซ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐“๐ฎ๐ซ๐ซ๐ข๐ฌ.