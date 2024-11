La BCP apre le porte di Palazzo Vallelonga agli studenti dell’Università Federico II di Napoli per una mattinata di formazione

Nell’ottica di proseguire il suo impegno di inclusione e attenzione verso i giovani e il territorio, BCP aderisce anche quest’anno al Mese dell’Educazione Finanziaria.

Il primo appuntamento di oggi è stato dedicato agli studenti universitari, mentre il 21 novembre è in programma un workshop per le PMI del territorio.

Si è svolta oggi l’iniziativa di Banca di Credito Popolare (BCP), con la collaborazione del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni e del Corso di Alta Formazione in Finanza Etica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Circa cinquanta ragazzi hanno partecipato al workshop “Il Consiglio delibera. La governance bancaria: una mattinata da Consigliere di amministrazione in BCP”, pensato dall’Istituto nell’ambito delle attività per il Mese dell’Educazione Finanziaria promosse dal comitato Edufin a livello nazionale.

Gli studenti hanno sperimentato cosa significa prendere parte ad un Consiglio mettendo in atto la simulazione di una seduta di CdA nel corso della quale sono stati guidati dai professionisti della Banca. I temi affrontati sono stati molteplici, dal credito, alla finanza, agli aspetti legali e di responsabilità sociale.

In particolare, il Presidente Mauro Ascione e il Direttore Generale Mario Crosta, insieme alla Presidente del Collegio Sindacale, nonché Prof.ssa di Economia della Federico II Rosa Cocozza, hanno accompagnato gli studenti nella simulazione nel ruolo di Consiglieri e/o Sindaci nella delibera dei vari punti all’ordine del giorno, esattamente come avviene in una tipica seduta consiliare.

“La collaborazione con l’Università Federico II di Napoli ci dà l’occasione di aprire le porte della nostra Banca ai giovani con l’obiettivo di avvicinarli al mondo del lavoro in generale e a quello del credito in particolare. L’educazione finanziaria, l’importanza della gestione dei risparmi e la propensione agli investimenti sono temi fondamentali per la formazione delle nuove generazioni. In BCP cerchiamo di fare la nostra parte, avvicinando i ragazzi a queste tematiche e mettendoci a disposizione del territorio come hub di raccordo per sensibilizzare e migliorare le competenze dei cittadini in materia di risparmio, previdenza, assicurazione” ha dichiarato il Presidente Mauro Ascione.

Nell’ambito delle iniziative per il Mese dell’Educazione Finanziaria rientra anche un secondo appuntamento, il convegno “La struttura finanziaria ottimale per l’innovazione e lo sviluppo delle PMI: un approccio strategico alla finanza ordinaria, agevolata e innovativa”, che si terrà il 21 novembre alle ore 15 nell’Auditorium di Palazzo Vallelonga.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con AIRA Associazione Italiana Rating Advisory, SEI Incubatore d’Imprese e accreditato dall’ODCEC Ordine Dottore Commercialisti di Napoli, sarà un momento di confronto tra Imprenditori, Advisor e Banca in materia di innovazione delle PMI, di sinergia con Start-up innovative, di strumenti finanziari e agevolativi a supporto dello sviluppo.