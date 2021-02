Turris – Palermo 1-2: i rosanero sbancano il Liguori, corallini in crisi nera

Ancora una sconfitta per la Turris, che non riesce ad uscire dal vortice negativo nonostante una prova da non buttare per intero.

Primo tempo

Al 3′ la prima grande occasione del match è per il Palermo. Palazzi raccoglie un cross dalla sinistra, salta più in alto di tutti e colpisce di testa. Si supera Abagnale che spedisce in angolo.

Al 16′ Palermo in vantaggio con Lucca che colpisce di testa e realizza, complice anche un’incertezza in uscita di Abagnale.

Al 31′ ci prova la Turris con Longo che sfrutta un errore di Pelagotti e calcia a porta vuota, ma il tiro è debole e salva la difesa.

Al 32′ angolo dalla sinistra per la Turris, colpisce di testa Persano ma Pelagotti risponde presente.

Al 45′ pareggia la Turris con Romano, che raccoglie un passaggio di Giannone e dai 18 metri calcia superando Pelagotti.

Secondo tempo

Al 47′ torna in vantaggio il Palermo ancora con Lucca che colpisce di testa, trova l’opposizione di Abagnale, ma sulla respinta ribadisce in rete.

Al 67′ Palermo vicino al tris. Rauti mette un bel cross per Lucca, ma l’attaccante rosanero colpisce male e spedisce fuori.

Al 72′ clamorosa occasione per la Turris con Ventola, che sfrutta un errore della difesa del Palermo ma a tu per tu col portiere si fa rimontare dai difensori.

Al 90′ punizione dai 20 metri per la Turris, calcia Giannone, ma la palla va fuori.

Non vedono la luce in fondo al tunnel gli uomini di Fabiano, che Domenica dovranno assolutamente vincere a Pagani per evitare di essere risucchiati nella zona playout.