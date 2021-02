Turris – Palermo:1-2. Le parole di Fabiano: “Nulla da rimproverare ai ragazzi. Vado avanti con le mie idee”

Dopo la sconfitta in casa col Palermo, torna a parlare ai microfoni, il mister corallino, Fabiano.

“Abbiamo fatto una prestazione importante, ci dispiace per il risultato, ma ho detto ai ragazzi, che giocando così, si può uscire da questo momentaccio.” Ecco le prime parole del tecnico della Turris che poi ad una domanda sugli errori individuali, dice: “Più di qualche volta abbiamo preso gol per errori individuali, però dobbiamo avere la forza di reagire. “Sull’organico a disposizione per la salvezza, invece si esprime dicendo: “Io penso ai miei giocatori, con questo organico e basta, se dovesse arrivare qualcuno, sarà ben accetto, ma lavoro con gli uomini che ho e sono convinto che usciremo fuori da questo momento negativo.” E sulla sua situazione aggiunge: “Un allenatore si sente sempre in discussione, l’importante è che io cammini sempre a testa alta, perché do sempre il massimo, poi dipende sempre dai risultati, in questo momento i risultati non ci sono, ed è giusto che la società pensi ad altre soluzioni, ma sono convinto che ci tireremo fuori da questa situazione.” E poi sul neo acquisto Ferretti, dice: “ha giocato un quarto d’ora e ha fatto qualche buona giocata, non giocava da un anno e mezzo, deve riprendere la condizione.” E poi conclude dicendo: “Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, a volte vengo criticato perché gioco con le due punte e il trequartista, altre volte che gioco col 3-5-2, io vado avanti con le mie idee.”