Turris – Messina: 2-2. Le parole di Menichini: “Con Giannone e con Contessa ci ho parlato e hanno fatto un’ottima partita.”

Sulla partita: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, il vantaggio è stato meritato, non abbiamo rischiato nulla, siamo stati un po’ troppo frenetici nell’ultimo passaggio. In certi momenti bisognava fare dei passaggi in più abbassando anche i ritmi. Dopo siamo stati fortunati sul gol, però siamo andati addosso alla palla. Dobbiamo avere questo spirito, aggredire e cercare di sbagliare di meno. Abbiamo palleggiato poco e abbiamo buttato via qualche palla. Ho visto delle cose positive, con un pizzico di fortuna, potevamo portare a casa queste vittoria.”

Sulla fiducia a Giannone e Contessa: “Con Giannone e con Contessa ci ho parlato, mi hanno dato disponibilità e hanno fatto un’ottima partita.”

Sull’esperienza: “Siamo una squadra giovane, ma i ragazzi hanno fatto quello che gli ho chiesto, c’è solo da elogiare.”

Sulla salvezza: “È inutile parlare di obiettivi, il prossimo obiettivo è il Picerno, vediamo partita per partita. Vedo che c’è volontà, c’è abnegazione, spirito di sacrificio…

Parliamo di partita in partita. Oggi era importante anche a livello di morale, però i ragazzi sanno di aver fatto un’ottima partita.”

Sul mercato: “La disponibilità della società c’è, ma non bisogna cambiare tanto per farlo.”