Turris – Messina: 2-2- Corallini beffati all’ultimo minuto

Finisce in pari lo scontro diretto tra Turris e Messina.

I corallini giocano un bel primo tempo, non subendo mai nulla. Passano in vantaggio con un gran gol di testa di Nocerino, poi Giannone illumina con 3 grandi giocate e la Turris per poco non raddoppia.

Seconda frazione senza grandi chance da una parte e dall’altra. Gli uomini di Menichini crollano dal punto di vista fisico e lasciano il pallino del gioco agli avversari che trovano il pari a 20 minuti dal termine.

Sembrava ormai finita quando Yallow calcia, trova tante deviazioni fortunate che fanno impennare il pallone mandandolo in rete.

Esultanza però smorzata da Emmausso, che all’ultimo minuto, trova la rete del pari.

Primo tempo

Al 8′ Turris in vantaggio. Scaccabarozzi crossa al centro da una punizione dalla sinistra e Nocerino di testa insacca.

Al 20′ pericolosi i corallini con Giannone che con un’azione personale salta due giocatori e calcia in porta. Blocca Fumagalli.

Al 23′ ci prova Franco dal limite, palla alta.

Al 28′ grandissima occasione per gli ospiti. Emmausso riceve in area di rigore, controlla e calcia forte a pochi passi dalla porta, pallone altissimo.

Al 40′ vicinissima al raddoppio la Turris. Punizione dai 30 metri, calcia Giannone, palla che sfiora il palo e finisce fuori.

Al 47′ ancora vicino al raddoppio la Turris. Nocerino recupera palla nella trequarti avversaria, arriva al limite dell’area, serve Giannone che calcia di prima intenzione, ma colpisce solo la traversa.

Secondo tempo

Al 73′ pareggia il Messina con Rosafio che calcia dai 25 metri e realizza. Marcone non esente da colpe.

Al 93′ passa in vantaggio la Turris con un autogol. Calcia Jallow, pallone deviato più volte, si impenna e finisce in porta.

Al 96′ la pareggiano ancora gli ospiti con Emmausso che si accentra e calcia dal limite battendo ancora un colpevole Marcone.