Verso Turris – Messina, Menichini: ‘La squadra sta abbastanza bene fisicamente’. Centrocampo a 3? ‘Sto valutando tutte le opzioni possibili’

Leonardo Menichini ha risposto alle domande degli organi di stampa in vista della gara di domani Turris-Messina.

“Come ha trovato la squadra in questi primi giorni di lavoro e quale Turris dobbiamo aspettarci domani contro il Messina”

Menichini: “Quando si cambia allenatore, in generale, c’è sempre un po’ di scombussolamento. In questi primi giorni ho visto una squadra che sta abbastanza bene fisicamente. I ragazzi devono liberare un po’ la mente, succede quando i risultati non vengono e le cose si fanno più complicate. Le partite d’ora in poi sono tutte importanti. Il Messina sta vivendo un ottimo momento, sono una squadra forte. Mi aspetto una Turris che faccia una gara aggressiva, ma con equilibrio. Voglio una squadra che spinga davanti al proprio pubblico, ma che lo faccia con criterio . La parola d’ordine, l’ho detto prima, si chiama equilibrio”.

“Quale sarà la veste tattica della Turris? Se non altro in vista del Messina, tenuto conto che eventuali innesti a seguire potrebbero consentire di optare per soluzioni diverse”

Menichini: “Stiamo lavorando sull’assetto tattico, sto vedendo alcune situazioni. Sinceramente ancora devo decidere quale modulo adottare. Per quanto riguarda i nuovi innesti, oggi ho allenato per la prima volta Jallow e Panelli. Devo valutare anche loro”.

“Ha detto di ragionare di partita in partita. Ma si è fatto un’idea di spessore della squadra: sul lungo periodo è possibile evitare i play out con la rosa attuale alla luce degli ultimi acquisti?”

Menichini: “Si gioca di partita in partita, adesso il focus è rivolto al Messina. Dobbiamo fare il massimo, poi sarà il campo a dirci cosa ci siamo meritati. Successivamente penseremo alle altre gare. Non mi piace fare proclami a lunga scadenza. L’obiettivo è sempre la gara da giocare. Tra qualche partita vedremo come sarà la classifica. In questo momento esiste solo il Messina è nient’altro”.

“Ha l’idea di un centrocampo a tre per sfruttare al massimo le caratteristiche di Franco?”

Menichini: “Ci sono diverse situazioni, sto valutando tutte le opzioni possibili”.

“Come ha visto Giannone in questi primi allenamenti? Ritiene che, in questa fase della sua carriera, possa dare il meglio sulla fascia da ala o in una posizione più centrale come quella di trequartista o seconda punta?”

Menichini: “Non mi piace parlare dei singoli. Ho fatto dei colloqui individuali, ho visto che c’è grande disponibilità da parte di tutti. Per quanto riguarda la collocazione, sto valutando anche qui alcune situazioni per poi decidere”.

“Nella formazione terrà conto necessariamente del minutaggio o la società le ha detto che, data la situazione delicata, se ne potrà fare a meno?”

Menichini: “E’ chiaro che il minutaggio per molte squadre è una risorsa importante però sono libero di poter fare determinate cose. cerco di mettere in campo gente che corre, lotta perché poi è quello che vogliamo tutti. Metterò in campo una squadra in grado di farsi rispettare”.