Paganese -Turris – Al via la prevendita per il settore ospiti

La S.S. TURRIS CALCIO informa che la società PAGANESE CALCIO 1926, all’esito della odierna riunione del G.O.S., ha reso noti termini e modalità della prevendita dei biglietti validi per assistere dal settore ospiti alla gara di campionato Paganese-Turris, in programma domenica 19 dicembre allo stadio “Torre” di Pagani (ore 14,30).

La prevendita, attiva dal pomeriggio di oggi, giovedì 16 dicembre, terminerà inderogabilmente alle ore 19 di sabato.

Recependo le prescrizioni della Determinazione 27/2021 dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, i tagliandi per il settore ospiti potranno essere acquistati dai soli residenti nella provincia di Napoli, ai quali – nel giorno della gara – è fatto obbligo di raggiungere lo svincolo d’uscita “Angri Sud” dell’autostrada A3 (direzione Sud Napoli-Pompei-Salerno) entro e non oltre le ore 13,30 al fine di essere scortati dalle Forze dell’ordine fino al parcheggio del settore riservato ai sostenitori della Turris.

I titoli d’ingresso (al costo di 10 euro oltre diritti di prevendita e nell’attuale limite massimo di capienza del settore pari a 375 posti) sono disponibili attraverso il circuito “Go2” (www.go2.it), con possibilità di acquisto sia online che presso le rivendite autorizzate, tra le quali si segnala il centro “La Scommessa” di via Circumvallazione numero 11 a Torre del Greco.