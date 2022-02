Turris – I convocati per il Palermo, Caneo: “Tradurre le avversità in energia positiva”

All’esito della seduta di rifinitura sostenuta dal gruppo al “Liguori”, sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Bruno Caneo e dal suo staff per la gara Palermo-Turris, valida per la 28esima giornata del campionato di Lega Pro, in programma sabato 19 febbraio (ore 14,30) allo stadio “Renzo Barbera”.

Agli indisponibili Esempio e Lame si aggiungono gli squalificati Di Nunzio e Manzi. Riaggregato, invece, Mickael Varutti.

Alla vigilia, le dichiarazioni del tecnico Caneo: “Ho detto ai ragazzi di trasformare in energia positiva la frustrazione che ci è rimasta dopo Turris-Bari, vuoi per tipo di gara interpretata vuoi per come ha finito per condizionarla l’arbitraggio. Non è possibile che, dopo una prestazione del genere, una squadra ne venga fuori con zero punti. Dobbiamo però essere bravi a reagire alle avversità, che in questo momento investono anche il gruppo squadra. Siamo stati per un periodo quasi senza attaccanti; ora ci ritroviamo senza difensori. Per sdrammatizzare, dico a volte che dei difensori a noi poco interessa perché siamo una squadra che attacca… Battute a parte, proveremo a fare, come sempre, la nostra partita senza snaturarci troppo per tornare a fare risultato”.

Il tecnico, proprio in un momento di difficoltà, rilancia con convinzione l’obiettivo playoff: “Mancheranno 10-11 punti e sono alla nostra portata: ritornando all’organico completo, ci giocheremo le nostre carte fino alla fine in tutte le competizioni. L’obiettivo principale della salvezza lo abbiamo praticamente raggiunto: siamo tranquilli da questo punto di vista, ma è una tranquillità che proviene dal cammino fatto e dalla consapevolezza di essere una squadra forte”.

Su Palermo e il Palermo, l’ex Caneo aggiunge. “Da calciatore ci sono stato otto mesi, ma vissuti intensamente. Una tifoseria molto calorosa ed un clima in cui mi ambientai facilmente vista la mia indole battagliera e generosa. Sfiorammo la promozione in A. Affronteremo domani una buonissima squadra come lo sono Catania, Avellino, Catanzaro: compagini che hanno valori tecnici e blasone. E giocare contro di loro ti dà spessore e autostima”.

Segue l’elenco dei 22 calciatori volati in Sicilia per il ritiro pre-partita.

Portieri: Abagnale, Colantuono, Perina.

Difensori: Loreto, Sbraga, Varutti, Zanoni.

Centrocampisti: Bordo, Finardi, Franco, Ghislandi, Iglio, Nunziante, Tascone, Zampa.

Attaccanti: D’Oriano, Giannone, Leonetti, Longo, Nocerino, Pavone, Santaniello.