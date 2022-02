Palermo – Turris: 5 – 0. Quinto ko consecutivo per i corallini. Perina evita un parziale più severo

Quinto ko consecutivo per la Turris, che stavolta viene umiliata per 5 a 0 da un Palermo nettamente superiore.

Gli uomini di Caneo devono ringraziare il proprio estremo difensore che con le sue parate ha evitato che il parziale fosse molto più amaro.

Primo tempo

Al 1′ primo squillo del Palermo con De Rose, che calcia dai 20 metri ma Perina respinge.

Al 8′ Palermo vicinissimo al vantaggio. Floriano mette un cross al centro per Brunori che calcia un rigore in movimento e colpisce il palo.

Al 10′ vantaggio del Palermo con un autogol di Sbraga, che di testa anticipa Perina e lo beffa.

Al 25′ ancora un errore di Sbraga a centrocampo. Il difensore corallino perde palla e di fatto manda in porta Floriano che a tu per tu con Perina si fa ipnotizzare.

Al 35′ ci prova Loreto con una punizione dai 25 metri, ma Pelagotti manda in angolo.

Al 37′ vicinissimo al raddoppio il Palermo. Angolo dalla sinistra, rimpallo tra Sbraga e Santaniello, il pallone si impenna e si stampa sulla traversa. Secondo legno colpito dai padroni di casa.

Al 44′ raddoppio del Palermo. Floriano trova il gol dopo un’azione confusa con Lancini che a 2 passi dalla porta sbaglia clamorosamente, ma il pallone arriva sui piedi di Floriano che a porta vuota non sbaglia.

Secondo tempo

Al 47′ vicino al tris il Palermo con Brunori, che mette un cross al centro e Bordo sfiora l’autogol mandando in angolo.

Al 52′ terzo gol del Palermo con Brunori che raccoglie un lancio lungo, aggancia e batte un incolpevole Perina.

Al 56′ poker del Palermo con Luperini dopo che Perina aveva salvato su Damiani.

Al 64′ Valente calcia dal limite dell’area, ma Perina manda in angolo.

Al 74′ espulso Longo.

Al 75′ ancora Perina compie un miracolo, stavolta su Felici che calcia da pochi passi, si supera l’estremo difensore corallino.

Al 90′ Soleri cala il pokerissimo dopo che Perina aveva ancora una volta compiuto una bella parata sul colpo di testa di un calciatore del Palermo arrivato dagli sviluppi di un corner dalla destra.

Il tabellino:

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi (15’st Somma), Lancini, Perrotta, Crivello (1’st Giron); De Rose, Damiani (28’st Soleri); Valente, Luperini, Floriano (15’st Felici); Brunori (41’st Dall’Oglio). All: Baldini.

A disp: Massolo, Silipo, Marconi, Odjer, Fella, Buttaro.

TURRIS (3-4-3): Perina; Zampa, Sbraga (1’st Bordo), Zanoni (25’st Nunziante); Ghislandi, Tascone (20’st Finardi), Franco, Loreto; Pavone (1’st Longo), Santaniello, Leonetti (20’st Giannone). All: Caneo.

A disp: Abagnale, Colantuono, Varutti, Iglio, D’Oriano, Nocerino.

ARBITRO: Giordano di Novara.

RETI: 9’pt Sbraga aut, 43’st Floriano, 7’st Brunori, 10’st Luperini.

NOTE: ammoniti Tascone, Sbraga, Ghislandi, Floriano, Accardi, Somma, Soleri. Espulso Longo al 27’st per gioco violento.