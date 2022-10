Turris – Gelbsion 1-0, Giannone regala il pass per il prossimo turno di Coppa

Turris – Gelbison: 1-0. Giannone riporta i corallini alla vittoria.

Torna a vincere la Turris con Giannone che regala la vittoria ai suoi allo scadere del match.

Partita per lunghi tratti noiosa, con i corallini che non riescono ad incidere. Lo scossone arriva dalla panchina con gli ingressi di Santaniello e dello stesso Giannone.

La cronaca

Primo tempo

Al 10′ primo squillo per la Gelbison che con Savini ci prova dai 20 metri, palla fuori.

Al 29′ occasionissima per la Turris. Longo riceve un cross da Contessa, colpisce di testa dall’interno dell’area piccola, ma Vitale compie un miracolo e salva il risultato.

Al 42′ vicina al vantaggio la Gelbison con Paoloni che calcia dal limite, ma Fasolino manda in angolo.

Secondo tempo

Al 47′ ancora pericolosa la Gelbison con Paoloni che calcia sul primo palo dall’interno dell’area di rigore, ma blocca Fasolino.

Al 49′ ci prova Contessa al volo dai 25 metri, palla abbondantemente a lato.

Al 74′ ci prova Longo dai 20 metri, Vitale manda in angolo.

Al 75′ occasione Turris. Giannone ci prova direttamente da angolo, ma Vitale salva.

Al 78′ ancora corallini vicini al vantaggio. Stavolta Ercolano mette un cross basso al centro, il difensore della Gelbison prova ad intercettare, ma per sua fortuna manda in angolo.

Al 90′ vicinissima al vantaggio la Turris. Giocata super di Giannone che salta due avversari, scambia con Santaniello, salta un altro difensore, la mette al centro, Ercolano arriva in corsa, calcia di prima, ma respinge un difensore.

Al 91′ riceve Haoudi in area da Santaniello, ma calcia debolmente.

Al 94′ Turris in vantaggio. Giannone riceve un cross dalla sinistra da Contessa e di testa insacca.

I corallini affronteranno nel prossimo turno l’Avellino