Turris – Catanzaro 0-4, Padalino: ‘Questa squadra al completo può sopperire alle mancanze’

Sui troppi gol subiti: “Sono stati superiori. Sono 2 partite diverse, oggi non mi sembra di giustificare nulla. Sono più forti, c’è poco da dire. Col Giugliano non siamo stati noi. 8 gol in 2 partite sono troppi, non li accetto, però col Giugliano ci siamo smarriti, oggi abbiamo subito l’impeto di una squadra superiore”.

Sulla personalità: “Oggi ci siamo presentati con un’impostazione diversa, lo abbiamo fatto per non mettere in difficoltà quelli adattati. Questa squadra al completo può sopperire alle mancanze rispetto alle altre squadre, ma con le assenze no. Abbiamo un reparto avanzato che lascia ben sperare. Mancava anche Haoudi che stanotte ha avuto un problema al collo e non ha dormito”.

Sui blackout improvvisi: “Abbiamo subito 2 tiri ed abbiamo subito il colpo, questo aspetto appartiene alla personalità di ogni singolo calciatore. Va individuato il problema dei blackout. La motivazione non la so dare, sarà un problema collettivo”.

Sul 4-3-3: “Questa deve essere una prestazione isolata rispetto a quello che abbiamo messo in campo. È una possibilità che non ci possiamo precludere, ma non è che andiamo a cambiare un modulo a settimana”.