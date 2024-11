Napoli e provincia – Controlli della Polizia a Scampia, Pozzuoli e Castellammare: il bilancio

Scampia: minore in possesso di un coltello. Denunciato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato un minore per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti presso un Istituto Scolastico nel quartiere Scampia, in quanto era stato segnalato un alunno che, all’interno del suo zaino, deteneva un coltello a serramanico; difatti, gli operatori hanno individuato il 16enne che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre il coltello è stato sequestrato.

Controlli della Polizia di Stato a Castellammare di Stabia.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia.

Nel corso del servizio sono state identificate 163 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, e controllati 85 veicoli ed un esercizio commerciale.

Controlli della Polizia di Stato a Pozzuoli.

Nella scorsa giornata, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato complessivamente 110 persone, di cui 22 con precedenti di polizia e tre denunciate all’Autorità Giudiziaria per inosservanza delle norme sull’immigrazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.

Ancora, sono stati controllati 54 veicoli, di cui uno sequestrato amministrativamente ed uno sottoposto a fermo, e, altresì, contestate 5 violazioni del Codice della Strada.