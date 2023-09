Turris corsa a Crotone, Caneo: “Andiamo avanti per toglierci soddisfazioni”

Bruno Caneo ha risposto alle domande degli organi d’informazione dopo la vittoria della Turris sul campo del Crotone: “Prima di tutto voglio fare gli auguri alla Turris per i suoi 79 anni. Tutti insieme dobbiamo andare avanti per toglierci soddisfazioni. Vedere una squadra con questa mentalità, con questa anima rende orgoglioso me ma credo anche ai nostri tifosi”

“Mister, ora le tocca fare un pò da pompiere, anche se ha sempre sostenuto di non voler tarpare i sogni e le ali ai calciatori e ai giovani. Come la mettiamo adesso dopo queste 2 vittorie?”

“Si continua a sognare ma allo stesso tempo ad essere concreti di gara in gara riuscendo a fare il massimo. Stasera siamo stati bravi nel concretizzare in occasione dei tre gol, ma va detto che il Crotone ci ha messo in difficoltà non facendoci giocare come nostro solito. Va dato merito ai nostri avversari così come ai miei ragazzi che hanno stretto i denti fino all’ultimo secondo. Devo dire che manca un cartellino rosso agli avversari che dovevano terminare la gara in dieci. I sogni devono continuare ad andare avanti. Questi ragazzi sognano, ma lavorano come matti durante tutta la settimana. Coltivano i sogni con tanto impegno e sacrificio quotidiano”.

“Turris autoritaria nel primo tempo, implacabile in occasione del 3-1, poi esemplare nella gestione del forcing del Crotone: ecco, vorrei una valutazione sulla prova di maturità di questa sera in uno stadio caldo e proibitivo”

“Sono contento, abbiamo testato la nostra tenuta mentale contro una squadra importante. Usciamo fortificati da questo punto di vista. Prima della gara avevo chiesto alla squadra di vedere il calcio che potevamo fare da qui alla fine, la risposta che ho avuto è stata confortante. Siamo tosti. Detto ciò, mancano ancora 40 punti al nostro obiettivo salvezza”.

“Dove può migliorare ancora questa Turris? Pagno preferito a Fasolino per scelta tecnica, fisica o di minutaggio?”

“Possiamo migliorare nella gestione della palla e nella personalità di voler giocare la sfera da dietro. Ho scelto Pagno perchè è mia intenzione tenere dentro più calciatori possibili. Andrea ha fatto una buona partita, ha fatto due-tre uscite importanti. Abbiamo due ottimi portieri”.