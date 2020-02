Turris – Con il Budoni biglietti in prevendita da mercoledì, ecco le info

La Asd Turris Calcio comunica che per la gara di domenica prossima contro il Budoni in programma alle ore 14.30, saranno disponibili a partire da mercoledi sera, i biglietti in prevendita presso i “punti Turris” autorizzati. Restano invariati i prezzi di Tribuna 13 euro, Distinti 10 euro e ridotti 10 euro (Donne, Ragazzi nati dal 2002 al 2006 e over 65), acquistabili fino alle ore 19 di sabato 15 febbraio. Domenica 16 febbraio ai botteghini dello stadio “Liguori” (apertura ore 11) sarà possibile acquistare i tagliandi al prezzo di Tribuna Vip 40 euro, Tribuna 15 euro, Distinti e Ridotti 12 euro. I punti presso i quali sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita sono:

Salone Barbando di Armando Di Rosa in Via Mazzini,

Tabaccheria Piripi’ in via Roma,

Enoteca Palatone in Corso Vittorio Emanuele,

Scommettendo.it Corner Bar in Viale Ungheria,

Agenzia Goldbet di Via Nazionale 121,

Agenzia WinToto di Piazza S.Croce n.5.