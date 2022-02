Latina – Turris: 3-1. Le parole di Salvatore: “Penso che gli episodi ci abbiano condannato”

Dopo la partita tra Latina e Turris, ai microfoni c’è il vice allenatore corallino Salvatore.

Sul calo: “Penso che oggi gli episodi ci abbiano condannato. Eravamo già senza uomini e si è fatto male anche Leonetti. Abbiamo dovuto stravolgere tutto, poi dopo 20 minuti una deviazione ed un rigore ci hanno spezzato le gambe”.

Sulle 3 sconfitte consecutive: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, credo che sia un momento particolare dal punto di vista del risultato, ma non dal punto di vista delle prestazioni. Siccome abbiamo un impianto di gioco importante, credo che ne usciremo presto”.

Sul rigore per il Latina: “Dalla panchina non sembrava rigore, ma voglio rivedere le immagini”.