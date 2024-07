Turris – Ecco la campagna abbonamenti

La S.S. TURRIS CALCIO comunica che a partire da mercoledi 24/07/2024 alle ore 15.00 sarà possibile acquistare gli abbonamenti per la stagione sportiva 2024/2025 nella quale cadrà l’ottantesimo anno dalla fondazione della squadra. Gli abbonamenti potranno essere acquistati presso il botteghino ubicato allo stadio Amerigo Liguori che sarà aperto dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (sabato e domenica esclusi).

Fino al giorno 30/07/2024 sarà data la prelazione ai titolari di abbonamento che vorranno confermare il proprio posto nel settore già occupato nella precedente stagione. La prelazione potrà essere esercitata anche inviando una email all’indirizzo amministrazione@turris1944.it indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, fila e posto.

CONDIZIONI

La società, tenuto conto del particolare anno, ha previsto una “giornata corallina” nel girone di andata ed un altra nel girone di ritorno in occasione della partita in casa contro la Juve Next Gen. In queste due occasioni speciali gli abbonamenti non saranno validi.

La società ha previsto riduzioni tariffarie per gli over 65 anni (euro 150), per le donne e per gli studenti universitari (euro 135). Per gli under 14 in tribuna scoperta (euro 120). Per i marittimi in regolare servizio e per nuovi abbonamenti sarà prevista una tariffa speciale.

SOSTENITORE 1.220,00 CON DIRITTO AD UNA MAGLIA IN SERIE LIMITATA E NUMERATA PER GLI 80° ANNI CON LA FIRMA DEL GIOCATORE PREFERITO

TRIBUNA COPERTA 270,00

TRIBUNA SCOPERTA 200,00

CURVA – ABBONAMENTO ATTUALMENTE NON VENDIBILE PER LA VALUTAZIONE DEGLI EVENTUALI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA CAPACITA’ DELLA CURVA (SI POTRA ACQUISTARE UN ABBONAMENTO RIDOTTO PER ASSISTERE ALLE 5 GARE DI VOLTA IN VOLTA IN PROGRAMMA NEI 90 GIORNI SUCCESSIVI AL PREZZO DI EURO 7,00 A PARTITA).

La società per il suo rilancio ha la necessità del pieno sostegno di tutti i suoi tifosi in quanto per la stagione sportiva 2024/2025 sono stati fatti notevoli investimenti economici per far arrivare alla Turris calciatori di alto profilo. Il contributo dei tifosi e dei simpatizzanti, sotto forma di abbonamento, serve a contribuire al progetto di sviluppo della squadra. Si chiede a tutti i tifosi di diffondere il presente comunicato sui propri profili social e farsi portavoce per una massiccia campagna abbonamenti.