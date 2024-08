Ischia – Giovane accoltellato, chiuso locale per 7 giorni

Il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia Carabinieri di Ischia, ha disposto la sospensione per 7 giorni delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di un locale commerciale di Ischia.

In particolare, nella mattinata dello scorso 4 agosto, personale dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, era intervenuto in via Sogliuzzo ad Ischia per la segnalazione di una persona aggredita con l’uso di un coltello.

I militari, giunti sul posto, hanno accertato che le persone coinvolte erano già state trasportate in ospedale appurando altresì che due giovani erano stati coinvolti in una lite, scaturita da futili motivi, nell’area di pertinenza del locale; uno di questi aveva riportato una ferita superficiale al torace mentre l’altro aveva riportato alcune escoriazioni.

Inoltre, già in precedenza, nel settembre 2022, c’era stata una violenta aggressione nel corso della quale un ragazzo era stato colpito al volto con calci e pugni; dalle indagini esperite dagli operatori 8 persone erano state denunciate per percosse e lesioni personali aggravate in concorso.

Il provvedimento, eseguito stamattina, è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.