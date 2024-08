Portici – Rapinano due giovani armati di pistola, fermati un 20enne e un 21enne di Ercolano

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in corso Umberto I a Portici, per la segnalazione di una rapina.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno appreso che due ragazzi, armati di pistola, avevano consumato una rapina ai danni di due coetanei e, sotto la minaccia di una pistola, si erano fatti consegnare telefoni e portafogli per poi allontanarsi a piedi.

I poliziotti hanno reperito tutti gli elementi utili all’individuazione dei responsabili, difatti, poco dopo, li hanno intercettati in via Achille Consiglio ad Ercolano, dove, alla vista degli agenti, hanno provato ad eludere il controllo ma sono stati repentinamente bloccati e trovati in possesso di una pistola a salve, priva di tappo rosso, 4 cartucce a salve ed i telefoni cellulari, i documenti ed il denaro sottratto poco prima.

Pertanto, i due, di 20 e 21 anni, entrambi di Ercolano, con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata in concorso.