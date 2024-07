Turris – Pagamento degli stipendi con conti diversi, la società fa chiarezza. Ecco il comunicato

In riferimento alle notizie apparse sui media circa il deferimento della S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. dinnanzi alla Procura Federale in ordine al pagamento, a mezzo bonifici bancari, degli stipendi dei calciatori e tecnici nonchè delle ritenute ed oneri previdenziali a mezzo F24 su conti correnti diversi da quello dedicato si comunica quanto segue.

La Banca di Credito Popolare, dando preventiva comunicazione in data 16/05/2024, ha provveduto alla chiusura dei conti correnti della S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. in data 30/06/2024 (ritirando i dispositivi di firma in data 20/06/2024).

La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l., causalmente, si è trovata nell’impossibilità di ricevere ed effettuare pagamenti da conto corrente dedicato.

La società si è adoperata tempestivamente presso la Banca Intesa s.p.a. – Filiale Imprese di Napoli, per l’apertura dei nuovi conti correnti che ha richiesto alcuni giorni.

La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l., 𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, nelle more dell’apertura dei nuovi conti correnti bancari, ha fatto eseguire i pagamenti degli stipendi dei calciatori e tecnici nonchè delle ritenute ed oneri previdenziali a mezzo F24 da conti correnti diversi da quello dedicato.

Tale operazione è completamente legittima fatta per onorare il pagamento dei nostri calciatori/dipendenti pur sapendo che tale modalità avrebbe potuto esporre la società ad eventuali sanzioni pecuniarie.

La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. si difenderà dinnanzi al Tribunale federale ed ha già conferito mandato all’Avv. Eduardo Chiaccio.

Ci auspichiamo che, vista l’eccezionale situazione, il Tribunale federale tenga conto della sostanza dell’operazione (cfr. il pagamento degli stipendi) piuttosto della forma (cfr. pagamento non da conto dedicato).