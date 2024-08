Ercolano – Rissa in spiaggia, denunciati due minori e un 21enne di Torre del Greco

La rissa in spiaggia a Ercolano aveva fatto il giro del web con tanto di video. Ci riferiamo alla vicenda avvenuta lo scorso 6 agosto nella spiaggia libera. Un video immortalava schiaffi e grida tra lo stupore dei bagnanti.

Questa mattina i carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno ricostruito la vicenda e individuato i presunti responsabili. Denunciati per rissa, percosse e lesioni personali aggravate 3 ragazzini. Hanno 16, 17 e 21 anni. Sono tutti incensurati. Il più grande è di Torre del Greco.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che il più grande – insieme ad altre persone in corso di identificazione – sarebbe stato aggredito dai minori generando una rissa. Motivo del litigio le attenzioni che il 21enne avrebbe rivolto a una ragazza, coetanea e amica dei minori.

Le indagini dei carabinieri coordinati dall’Autorità giudiziaria hanno permesso di accertare che stesso quella sera – dopo la rissa in spiaggia – il 16enne e il 17enne avrebbero aggredito un’altra volta il 21enne procurandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. I fatti sarebbero avvenuti a Torre del Greco, in piazza Santa Croce.

Le indagini dei carabinieri proseguono per delineare l’intera vicenda.