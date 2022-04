Turris ai playoff, Palomba: “Giornata importante per il calcio torrese”

“Una giornata importante per il calcio torrese: un grande in bocca al lupo alla TURRIS, al Presidente Colantonio e all’intera dirigenza sportiva per il prestigiosissimo risultato conseguito che fa volare la nostra squadra ai playoff.

Forza TURRIS!”

Cosi il sindaco Giovanni Palomba via Social