Gori – Energie per il Sarno: importanti progressi a Boscoreale e Scafati

Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania al lavoro per il disinquinamento del fiume Sarno ed il potenziamento delle infrastrutture fognarie, ascoltando le esigenze della comunità e in linea con quanto previsto dai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile emanati nell’Agenda 2030 dell’ONU. Un esempio virtuoso e tangibile di trasformazione del territorio in ottica di sostenibilità ambientale è il programma Energie per il Sarno, che sta interessando anche i comuni di Scafati e Boscoreale.

Questa mattina, il sopralluogo in via Poggiomarino e via Vitiello, per fare il punto sugli sforzi messi in campo e sui progressi raggiunti. Presenti il Sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, il Coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, e il Consigliere Regionale Mario Casillo.

Proseguono, infatti, i lavori di completamento della rete fognaria nel comune di Scafati (II stralcio), finanziati dalla Regione Campania per oltre 8 milioni di euro e di cui Gori è soggetto attuatore. Le opere sono a completamento di quanto è in corso di esecuzione da parte della struttura regionale, soprattutto per quelle aree che, pur significative in termini di utenze e di abitanti, non risultano collegate alla rete fognaria. Esse prevedono la realizzazione di 12 chilometri di collettori, l’eliminazione dello scarico in ambiente di Rione Gescal e il collettamento dei reflui di 8707 abitanti. A via Poggiomarino, in particolare, Gori ha provveduto alla posa della rete fognaria, alla sostituzione della rete idrica e sono in fase di completamento gli allacci idrici e fognari; al contempo, proseguono i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento di acque meteoriche, a cura di EAV, al fine di contribuire alla piena regimentazione delle acque di pioggia e contrastare i fenomeni di allagamento.

Gori, inoltre, ha ultimato le opere comprese nel progetto di estensione della rete fognaria in via Passanti, nel comune di Boscoreale: un intervento finanziato dalla Regione Campania per oltre sette milioni di euro, che sarà collaudato entro il 31 dicembre 2024. I lavori consentono di collegare la rete fognaria della zona Passanti alla rete fognaria di Scafati, garantendo il collettamento dei reflui e un significativo incremento del servizio fognario, oltre ad un incremento del servizio depurativo che interessa anche una quota di cittadini residenti nei comuni di Pompei e di Terzigno. A completamento delle opere di progetto, sono stati effettuati la pulizia e il ripristino funzionale delle canalette di acque meteoriche di via Marra, che recapitano nell’impianto di sollevamento di via Poggiomarino, per consentirne il corretto funzionamento.

“Un momento importantissimo per il comune di Boscoreale: stamattina prendiamo atto che grazie a Gori, all’Ente Idrico Campano e alla Regione Campania, i lavori si trovano in una fase avanzata. Ringrazio tutti coloro che, come me, amano questo territorio e si prodigano ogni giorno con il massimo impegno” dichiara il Sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro.

“Oggi facciamo il punto su alcune opere che impattano fortemente sulla comunità perché consentono di potenziare il servizio fognario e depurativo, contribuendo al grande lavoro messo in campo per il risanamento del fiume Sarno, insieme a Regione Campania ed Ente Idrico Campano. Stiamo ultimando la chiusura di 113 scarichi in ambiente e finalmente restituiremo il fiume Sarno ai cittadini entro il 2025” commenta il Presidente di Gori, Sabino De Blasi.

Proseguono, inoltre, i lavori per il completamento e la rifunzionalizzazione del collettore Sub 1, mediante l’esecuzione di un pacchetto di interventi volti principalmente ad eliminare gli scarichi in ambiente, ristabilendo le condizioni di adeguata funzionalità e conservazione dei collettori fognari, delle relative componenti, degli impianti e delle opere connesse. Gli interventi sono a cura della Regione Campania con la Direzione Lavori di Gori. Essi comprendono, tra le altre cose, la realizzazione di 2 impianti di sollevamento e della rete fognaria a gravità in via Diaz, via Nazionale e via Vitiello, con la costruzione di un collettore fognario di circa 870 metri, realizzato con la tecnica del microtunnelling, senza la necessità di fare scavi a cielo aperto e minimizzando l’impatto paesaggistico e ambientale degli interventi.

“Il nostro impegno è volto non solo a realizzare le opere ma anche a rispondere alle esigenze della comunità, mettendo a sistema tutti gli attori istituzionali coinvolti ed agendo concretamente affinché quanto prima si concludano gli interventi di bonifica del fiume Sarno e questo territorio possa avere tutte le infrastrutture che merita” le parole del Coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

“Il risanamento ambientale è una priorità assoluta per l’Ente Idrico Campano. A Scafati, grazie a una virtuosa sinergia tra EIC, Regione Campania e Gori, stiamo garantendo interventi fondamentali per la rete fognaria e il servizio depurativo, al fine di migliorare la qualità della vita di migliaia di cittadini. Si tratta di opere che permetteranno di eliminare gli scarichi in ambiente, assicurando il corretto trasporto dei reflui all’impianto di depurazione e potenziando significativamente il servizio per oltre 70.000 abitanti nell’ambito del programma Energie per il Sarno, i cui risultati sono visibili in tempo reale consultando il portale energieperilsarno.it. I fondi intercettati e i lavori in corso testimoniano un’azione strategica, un modello di gestione efficace che guarda al futuro e alla sostenibilità ambientale. È il segno tangibile di una Campania che sa investire in infrastrutture essenziali per il benessere delle sue comunità” le conclusioni del Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.