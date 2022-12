Torre del Greco – Viabilità: dispositivi per Corso Avezzana, I Trav.Vittorio Veneto e Via I.Sorrentino [I DETTAGLI]

DISPOSITIVO TEMPORANEO DI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA – CORSO AVEZZANA

In considerazione della nota protocollo n.1769 del 09 Dicembre2022 con la quale il Legale Rappresentante dell’Associazione “Event Lab” ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità, in occasione delle festività natalizie, per un evento che interesserà Corso Avezzana – lato superiore – dal numero civico 57/B sino all’incrocio con via Circumvallazione, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 17/E del 14 Dicembre 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

CORSO AVEZZANA – dall’incrocio con p.zza Martiri D’Africa fino all’incrocio con via Circumvallazione: Divieto di sosta con rimozione forzata e Divieto di circolazione veicolare eccetto residenti per il giorno 16 Dicembre 2022 e 22 Dicembre 2022 dalle ore 13.00 alle ore 24.00.

DISPOSITIVO TEMPORANEO DI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA – I TRAVERSA VITTORIO VENETO

In considerazione della nota protocollo n.1769 del 09 Dicembre2022 con la quale il Legale Rappresentante dell’Associazione “Event Lab” ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità, in occasione delle festività natalizie, per un evento che interesserà I Traversa Vittorio Veneto, per manifestazioni che coinvolgeranno numerose attività commerciali della zona, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 16/E del 14 Dicembre 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

I TRAVERSA VITTORIO VENETO: Divieto di sosta con rimozione forzata e Divieto di transito veicolare, eccetto mezzi autorizzati per il giorno 17 Dicembre 2022 e 18 Dicembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 24.00.

DISPOSITIVO TEMPORANEO DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER SPAZZAMENTO STRADALE – VIA IGNAZIO SORRENTINO

In considerazione della nota datata 12 Dicembre 2022 con la quale il Direttore Esecuzione Contratto (D. E. C. ) DEL 6° Settore Ambiente ed Ecologia ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità per interventi di più accurata e totale pulizia di alcune strade del Comune, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 11/E del14 Dicembre 2022 il seguente dispositivo di viabilità:

VIA IGNAZIO SORRENTINO: Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati della carreggiata – il giorno 17 Dicembre 2022 dalle ore 06.00 alle ore 10.30.