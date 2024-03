Torre del Greco – Verso il ritorno del doppio senso in via Curtoli

Proseguono le attività dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella per arrivare al ritorno del doppio senso di marcia alternato in via Curtoli, arteria ritenuta fondamentale per la circolazione cittadina, in quanto punto tra i più percorsi tra quelli che conducono nella zona del casello autostradale.

In questa ottica vanno inquadrati i lavori di riqualificazione della strada, in particolare finalizzati all’adeguamento dei marciapiedi, che partiranno da lunedì 11 marzo e che potrebbero interessare la zona fino al prossimo 7 giugno: “Ma siamo impegnati con gli uffici – sottolineano il primo cittadino e il vicesindaco e titolare della delega ai Lavori pubblici Michele Polese – per fare in modo che le opere in questione vengano ultimate nel più breve tempo possibile”.

Per regolamentare la circolazione nella zona e permettere l’esecuzione dei lavori nella parte bassa di via Curtoli, è stata predisposta una specifica ordinanza emessa dal settore autonomo di polizia municipale. Con questo provvedimento, viene in particolare istituito “il divieto di transito temporaneo in via Curtoli dal civico n. 1 al civico n. 33 con orario h 24, esclusi i mezzi di cantiere e residenti”. Per lo stesso periodo dei lavori che interesseranno questo segmento cittadino, viene anche stabilito “il divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata dall’intersezione con via Scappi-Montedoro fino al civico n. 28 (lato Napoli direzione monte-mare)” e “il doppio senso di marcia temporaneo nello stesso tratto stradale di via Curtoli”.

“Siamo consapevoli che per le prossime settimane i residenti e più in generale gli automobilisti avranno da sopportare inevitabili disagi – concludono Luigi Mennella e Michele Polese – ma siamo allo stesso tempo convinti che, come da numerose richieste giunte in questi mesi, il ritorno del doppio senso di marcia in via Curtoli, opportunamente regolamentato da impianti semaforici, comporterà in un prossimo e imminente futuro benefici all’intera circolazione viaria cittadina. Inoltre, va evidenziato come gli interventi di adeguamento che interesseranno il primo tratto della strada, permetteranno di rendere molto più sicura l’arteria per i pedoni, a partire da coloro i quali percorrono a piedi il tratto che porta al vicino plesso scolastico Giovanni Paolo II, rispondendo così alle altre richieste che, insieme a quelle avanzate da commercianti, residenti e automobilisti, riguardano nel quotidiano la sicurezza lungo questa strada. Per tali ragioni, chiediamo quindi la massima collaborazione all’intera cittadinanza, auspicando che le condizioni generali possano rendere gli eventuali disagi circoscritti ad un arco temporale il più possibile ridotto”.