Torre del Greco – Uomo accoltellato distrugge il pronto soccorso del Maresca

“Probabilmente dopo una lite ,un uomo viene accoltellato in strada, alle 17:30 circa viene accompagnato dagli amici al pronto soccorso di Torre del Greco.

All’interno dei locali l’uomo da in escandescenza ed incomincia a distruggere tutto quello che aveva a portata di mano…..nonostante i fendenti alla schiena!

Sul posto era presente un carabiniere in borghese per problemi di salute che ha prontamente allertato i suoi colleghi , in pochi minuti sono giunti sul posto.

Il personale del MARESCA è stanco, la protezione di una sola guardia giurata è insufficiente, serve il drappello di polizia!”

Così via social la pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate