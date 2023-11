Torre del Greco- Torna il doppio senso di circolazione nel primo tratto di via Nazionale e lungo tutta via De Gasperi: i nuovi dispositivi in vigore da mercoledì 15 novembre alle 10

Era stato uno dei cavalli di battaglia dall’allora candidato sindaco Luigi Mennella durante l’ultima campagna elettorale a Torre del Greco: torna a doppio senso la prima parte di via Nazionale e tutta via De Gasperi. Si parte mercoledì 15 novembre alle ore 10, quando entreranno in vigore i dispositivi di traffico indicati nell’ordinanza firmata dal dirigente del settore autonomo polizia municipale Salvatore Visone. Ordinanza che recepisce le indicazioni arrivate dall’amministrazione comunale che, “a seguito di un’intensa fase di consultazione della cittadinanza (residenti, commercianti e utenti delle zone interessate), ha dettato precise linee di indirizzo in merito alla viabilità cittadina”, ritenendo “indispensabile un ritorno al vecchio piano veicolare, che prevedeva sulla direttrice principale (via Nazionale-via Purgatorio) il doppio senso di circolazione”.

Una richiesta contenuta del resto anche in una recente delibera di giunta con la quale è stato assegnato al dirigente, tra gli altri, lo specifico obiettivo di rimodulare i dispositivi di traffico nella zona. Ecco allora che da mercoledì 15 novembre alle ore 10 si procederà con l’istituzione del doppio senso di circolazione in via De Gasperi nel tratto (attualmente a senso unico) compreso tra via Nazionale e la rotatoria La Salle, con linea di mezzeria continua; istituzione della circolazione nella rotatoria La Salle (per i veicoli provenienti da via Carlo Alberto Dalla Chiesa e diretti in via Nazionale con obbligo di dare precedenza in uscita dalla rotatoria verso via De Gasperi; per i veicoli provenienti dal lato di via Nazionale e diretti in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, con obbligo di fermata in uscita dalla rotatoria all’altezza di via Carlo Alberto Dalla Chiesa; per i veicoli provenienti dal lato di via Nazionale e diretti al civico 24 di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, con obbligo di fermata in uscita dalla rotatoria all’altezza del predetto civico); istituire il divieto di sosta h 24 con rimozione forzata su via Alcide De Gasperi, nel tratto antistante i civici dal 56 al 30; istituire il doppio senso di circolazione in via Nazionale nel tratto (attualmente a senso unico) compreso tra via Sant’Antonio e via Purgatorio, con linea di mezzeria continua; istituire il doppio senso di circolazione in via Purgatorio nel tratto (attualmente a senso unico) compreso tra via Nazionale e via Circumvallazione, con linea di mezzeria continua; confermare l’istituzione del senso unico e del divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t in via Purgatorio, tratto tra via Circumvallazione e piazza Luigi Palomba; istituire la circolazione rotatoria nella rotatoria Sant’Antonio con obbligo per i veicoli provenienti da via De Gasperi e da via Nazionale di dare precedenza ai veicoli circolanti nella medesima rotatoria.

Tuti gli altri dispositivi di traffico sono contenuti nell’ordinanza presente nella sezione albo pretorio del sito del Comune