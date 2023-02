Torre del Greco – Spazzamento e potatura alberi in Viale 1 Maggio, divieto di sosta il 13 febbraio

In considerazione della nota prot. n. 6359 del 07 Febbraio 2023 con la quale il Direttore Esecuzione Contratto (D. E. C. ) del 6° Settore Ambiente ed Ecologia ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità per interventi di più accurata e totale pulizia, nonché, di potatura degli alberi di proprietà comunale di alcune strade del Comune, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 165 del 07 Febbraio 2023 il seguente dispositivo di viabilità:

VIALE 1 MAGGIO (EX VIALE PRIVATO DEL GATTO): Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati della carreggiata il giorno 13 Febbraio 2023 dalle ore 06.00 alle ore 18.00.