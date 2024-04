Torre del Greco – Sospensione servizio idrico il 5 aprile: i dettagli

Gori comunica che nell’ambito delle nostre azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di TORRE DEL GRECO.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 20:00 di venerdì 5 aprile 2024, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

CUPA CRISCUOLO

CUPA DEI CAMALDOLI

VIA AVELLINO

VIA CANCELLO DEI MONACI

VIA GIACOMO LEOPARDI

VIA LAVA TROIA

VIA NAZIONALE

VIA PONTE DELLA GATTA

VIA TORRETTA FIORILLO

VIA TORTORA

VICOLO I SAN VITO

VICOLO II SAN VITO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

*VIA NAZIONALE, tratto da Via Lombardia a Viale Europa.

L’interruzione del servizio è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta che li alimenta.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.