Torre del Greco – Sfollati fanno irruzione a Palazzo Baronale e minacciano di lanciarsi nel vuoto

Momenti di alta tensione a Torre del Greco, dove gli sfollati del crollo di Corso Umberto hanno fatto irruzione a Palazzo Baronale per chiedere una sistemazione dopo gli sgomberi. Il sindaco e i rappresentanti dell’amministrazione non erano presenti. Alcune donne sono riuscite a salire su una finestra minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione per riportare l’ordine