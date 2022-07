Torre del Greco – Senso unico in via Circumvallazione, prorogata l’ordinanza

In considerazione delle ordinanze con cui è stato disposto il senso unico in via Circumvallazione, nel tratto compreso tra via Cappuccini e via Beneduce, sino al 16 Luglio 2022 , al fine di consentire alla Ditta esecutrice dei lavori, lo scavo su suolo pubblico per posa di nuova condotta interrata di distribuzione del gas metano – nonché – a seguito della nota pec del 14 Luglio u.s. con la quale il Dirigente dell’U.O. Lavori Pubblici –

Manutenzione Strade ha richiesto una ulteriore proroga del dispositivo stesso – al fine di consentire l’ultimazione dei lavori di scavo su suolo pubblico degli enti sottoservizi ed il ripristino della pavimentazione stradale, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile ,Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale n. 2884 del 14 Luglio 2022

la proroga del dispositivo

temporaneo di viabilità, istituito con ordinanza n. 1037 del 15.03.2022:

VIA CIRCUMVALLAZIONE – da intersezione con via Cappuccini/via Beneduce a intersezione con

via Marconi – senso unico direzione Nord (Napoli), fino al giorno 05 Agosto