Fonte notizia il Mattino

Torre del Greco – Scoppio in un edificio di via Volpicelli, morti due anziani

Una fuga di gas a via Volpicelli non ha lasciato scampo a due anziani. Come riportato dal Mattino,una fuga di gas proveniente da serbatoi esterni di gpl, ha provocato uno scoppio in un edificio in via Volpicelli uccidendo due anziani di 77 e 75 anni con il loro cagnolino e ferito una 82enne. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso