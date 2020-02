Torre del Greco – Ragazza ferita dallo scoppio di una sigaretta elettronica

Tanto spavento e qualche ustione. Queste le conseguenze dello scoppio di una sigaretta elettronica ai danni di una ragazza. Il tutto è accaduto in prossimità di Corso Umberto I. Stando alle prime testimonianze, la giovane aveva la sigaretta elettronica nella tasca del giubbotto, quando improvvisamente è scoppiata. Tempestivo l’intervento dei soccorsi, con un’ambulanza giunta sul posto per trasportare la malcapitata in ospedale.