Torre del Greco- Romano (PD): ‘Riaprire urgentemente la Cassa Marittima’

“Torre del Greco, città di mare”. Continua l’attenzione del Partito Democratico al settore più importante dell’economia locale che, per la quarta città della Campania, rappresenta il secondo comparto d’Italia.

“Il lavoro marittimo svolto dai nostri cittadini – afferma il Segretario cittadino DEM, Salvatore Romano – ha da sempre costituito l’asse portante dell’economia del nostro paese, accreditando ovunque l’eccellenza del territorio, e, qualificando la preziosità di un’arte antica, insita nel DNA dei torresi”.

Così, dopo l’intervento – a novembre scorso – sul taglio dell’indennità di malattia della gente di mare – previsto nella Legge di Bilancio 2024, e, confluito nella formulazione di un apposito ordine del giorno, rivolto all’Organo Legislativo, con cui si è impegnato il Sindaco Luigi Mennella e l’inteo Consiglio comunale alla sottoscrizione di un documento unitario per l’abolizione dell’articolo di legge in materia – il PD di Torre del Greco investe il primo cittadino di un ulteriore obiettivo: l’urgente riapertura della Cassa Marittima cittadina.

” La nostra città – dichiara Romano – non può continuare a subire una simile mortificazione che la vede, ormai da dodici anni, privata di un Istituto così importante per la vita professionale dei nostri marittimi. Non possiamo disperdere, e dunque, perdere un potenziale umano ed una forza lavoro tanto cospicua e di considerevole entità. Formuliamo, pertanto, una richiesta chiara e precisa al sindaco Luigi Mennella di adoperarsi, con solerzia e determinazione, per restituire, quanto prima, a questo territorio e alla sua gente l’Istituto di Previdenza della Cassa Marittima”.