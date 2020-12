Torre del Greco – Rifacimento arredo urbano in Litoranea, approvata la delibera

Con protocollo n. 0028706/2020 in data 19 Maggio, il consigliere comunale Michele Langella aveva presentato all’attenzione dell’arch. D’Angelo, dirigente Ufficio Lavori Pubblici, e a quella dell’Assessore del tempo Novella Ventimiglia, una dettagliata richiesta di interventi, accompagnata da cospicuo dossier fotografico, volta al ripristino dell’arredo urbano della Litoranea di Torre del Greco, al termine di un anno di segnalazioni per vie informali, a seguito tra l’altro della commissione consiliare riunitasi in data 20/05/2020 dove lo stesso Langella ebbe modo di affrontare il tema della necessità di interventi volti al ripristino del decoro urbano in Litoranea.

Ebbene, dopo mesi d’attesa e un’estate caratterizzata dall’emergenza covid-19, purtroppo ancora in corso, oggi 10 Dicembre 2020 la Giunta Comunale ha approvato il capitolato di spesa di 100.000 Euro che, con variazione di bilancio, verrà direttamente investito per la riqualificazione del litorale corallino, in un dettagliato piano di interventi a cui il Dirigente al ramo preposto darà seguito con conseguenziale gara d’appalto.

“E’ un momento di soddisfazione,– spiega il consigliere Langella – che mi vede personalmente estremamente entusiasta della mia missione civica a sostegno della nostra collettività. Non è di poca diffusa conoscenza il mio forte attaccamento alle mie radici e alla mia amata Litoranea, mio quartiere, nel cui risorgimento incido il solco del mio impegno sociale.

Insieme alla Consigliera Comunale Lucia Vitiello, mia compagna del Gruppo Consiliare DAI, e all’Assessore con Delega alla periferia Enrico Pensati, rendo noto il forte impegno e il duro lavoro, frutto di un percorso lungo di monitoraggi, richieste, solleciti a cui non è mai mancato il costante e proficuo ascolto del territorio, mediante la raccolta a mezzo dossier che ha sostenuto fin dagli scorsi mesi le innumerevoli istanze alla dirigenza preposta.

Ringrazio il sostegno della Consigliera Iolanda Mennella e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Lucia Giordano per aver dato seguito a quanto fortemente richiesto